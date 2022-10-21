У Криму зібралися підписати вирок росії

А вболівальники бояться небезпечного рішення влади

Футбольна влада окупованого Криму заявила, що вісім команд з півострова готові брати участь у російських чемпіонатах. Уся футбольна інфраструктура Криму також готова до інтеграції. Тож можна стартувати вже з наступного сезону.

У Криму вважають, що зараз найкращий час для ухвалення рішення, адже втрачати росії нема чого. Мовляв, збірну не пустили на Євро-2024, а клуби не беруть участь у єврокубках. Тому жорсткішого покарання і не вигадаєш.

Але вболівальники впевнені, що прийом кримських команд до російського чемпіонату — це вирок країні не лише у європейському, а й у світовому футболі. У такому разі доведеться і про ЧС-2026 одразу забути.

Нагадаємо, що позиція УЄФА незмінна з 2014 року. Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення заборонити кримським клубам грати у змаганнях, організованих російським футбольним союзом.

Наслідки будуть найжорстокішими. Якщо зараз росію відсторонили від змагань "до подальшого повідомлення", то у разі футбольної анексії Криму росію викинуть із європейського футболу назавжди.

Нагадаємо, що в інтернеті висміяли бажання росії поїхати на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.