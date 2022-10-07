"Перед смертю стає легше": дружина Усика привітала путіна з днем народження

Катерина зобразила диктатора в образі клоуна

Сьогодні російському диктатору виповнилося 70 років. Українці привітали путіна жартами та мемами. До привітань приєдналася Катерина Усик – дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

"володимире володимировичу, бажаю вам, щоб голоси у вашій голові сьогодні говорили трохи тихіше, тому що перед смертю людині має ставати легше.

З днем народження", — написала Катерина в Instagram.

Російського диктора вона зобразила в образі клоуна з жалобною стрічкою.

Раніше Катерина Усик опублікувала кумедний мем із похорону жириновського. Вона натякнула, що путіну пора приготуватися.

Ми також повідомляли, що дружина Усика обматюкала земляків із Криму, які ставлять свічки за здоров’я путіна.

А нещодавно дівчина показала від чого в неї мурашки по шкірі.