"Перед смертью становится легче": жена Усика поздравила путина с днем рождения

Екатерина изобразила диктатора в образе клоуна

Сегодня российскому диктатору исполнилось 70 лет. Украинцы поздравили путина шутками и мемами. К поздравлениям присоединилась Екатерина Усик — супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика.

"владимир владимирович, желаю вам, чтобы голоса в вашей голове сегодня говорили немного тише, потому что перед смертью человеку должно становиться легче.

С днем рождения", – написала Екатерина в Instagram.

Российского диктора она изобразила в образе клоуна с траурной лентой.

Ранее Екатерина Усик опубликовала забавный мем из похорон жириновского. Она намекнула, что путину пора приготовиться.

Мы также сообщали, что жена Усика обматерила земляков из Крыма, которые ставят свечки за здоровье путина.

А недавно девушка показала от чего у нее мурашки по коже.