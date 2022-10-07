"Крест в торт не забудьте вставить": украинцы поздравляют путина с 70-летием шутками и мемами

Украинские граждане очень мирные и дружелюбные, но явно не когда один московский карлик угрожает их жизням

В субботу, 7 октября, российский кровавый диктатор владимир путин празднует свое 70-летие. Многие украинцы хотели бы, чтобы этот политик не дожил до такой круглой даты, но реальность диктует свои правила. Поэтому пока ВСУ продолжают свое контрнаступление, мирные граждане активно "поздравляют" путина с днем рождения. И делают это так, как умеют только украинцы — с задорными шутками, смехом и обилием мемов.

"Телеграф" решил собрать воедино лучшие реакции наших соотечественников на "праздник" кремлевского деда, чтобы и вы подняли себе настроение в этот день. Война продолжается, однако немного веселья не повредит, а наоборот — укрепит нашу нервную систему.

Разумеется, большинство "поздравлений" содержат в себе самые язвительные пожелания скорейшей кончины или же справедливого наказания на международном трибунале. Конечно же, не такой "народной любви" от украинцев когда-то желал себе путин, только изменить уже ничего не получится.

Один из вариантов "упаковки" для именнинника

Украинцы идут в светлое будущее

К слову, стоит отметить, что 7 октября весьма символический день календаря. Ведь именно сегодня отмечается Всемирный день хлопка, что для нашего уха является более привычной "бавовной". Вполне закономерно, что многие украинцы ожидают какой-нибудь задорной "бавовны" на российских позициях — дабы устроить владимиру путину явно незабываемое зрелище в юбилей.

Часть же из поздравлений даже описывать не хочется. Их лучше всего лицезреть самостоятельно.

Отметим, что для путина его 70-й день рождения является весьма сакральной датой. Эксперты считают, что именно к этой дате он пытался успеть с проведением "псевдореферендумов" и аннексией украинских областей.