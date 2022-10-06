Кровавому диктатору исполняется 70 лет

В четверг, 6 октября, глава РПЦ патриарх кирилл (владимир гундяев), против которого Украина готовит санкции, призвал духовенство и верующих в течении 2 последующих дней "молиться о здравии" президента рф владимира путина.

Соответствующее заявление патриарха кирилла размещено на официальном сайте московского патриархата. 7 октября путину исполнится 70 лет. По этому случаю Патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.

В пятницу московские попы будут молиться "о здравии главы государства российского" в честь 70-летнего юбилея путина. А в субботу, 8 октября, в день праздника преподобного Сергея Радонежского, Кирилл призвал российское духовенство "вознести особое прошение о здравии президента россии".

"7 октября Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского", — гласит сообщение от московского патриархата.

Ранее сообщалось, что из-за прихоти патриарха Кирилла была испорчена бесценная икона. В июле глава РПЦ поразил враньем о россии.