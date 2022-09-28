Легендарная икона россии испортилась из-за путинцев: в сети увидели знак

Россияне испортили знаменитую икону из-за прихоти патриарха Кирилла

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева получила 61 "существенное изменение" в результате передачи на богослужение в Троице-Сергиеву лавру по инициативе патриарха Кирилла, против которого Украина готовит санкции.

Об этом говорится в протоколе заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, который опубликовала в telegram искусствовед Ксения Коробейникова.

Комиссия считает, что последствия изменений "серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника". Реставраторы считают, что над иконой "был поставлен эксперимент", ведь она перенесла в храме "резкий перепад температурно-влажностного режима". В сети оценили происшествие как божий знак.

"Божественное вмешательство", "Заплакала вся Святая Троица, от отчаяния", "Вредители, варвары, деген***ты захватили россию", "Всего, чего касается россия…" — пишут пользователи Twitter.

Справка: "Троица" — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон.

В июне патриарх Кирилл эффектно упал посреди службы в новом храме Новороссийска. В сети высмеяли падение Гундяева.