Легендарная икона россии испортилась из-за путинцев: в сети увидели знак
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 607
Россияне испортили знаменитую икону из-за прихоти патриарха Кирилла
Икона "Святая Троица" Андрея Рублева получила 61 "существенное изменение" в результате передачи на богослужение в Троице-Сергиеву лавру по инициативе патриарха Кирилла, против которого Украина готовит санкции.
Об этом говорится в протоколе заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, который опубликовала в telegram искусствовед Ксения Коробейникова.
Комиссия считает, что последствия изменений "серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника". Реставраторы считают, что над иконой "был поставлен эксперимент", ведь она перенесла в храме "резкий перепад температурно-влажностного режима". В сети оценили происшествие как божий знак.
"Божественное вмешательство", "Заплакала вся Святая Троица, от отчаяния", "Вредители, варвары, деген***ты захватили россию", "Всего, чего касается россия…" — пишут пользователи Twitter.
Справка: "Троица" — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон.
В июне патриарх Кирилл эффектно упал посреди службы в новом храме Новороссийска. В сети высмеяли падение Гундяева.