Росіяни зіпсували знамениту ікону через забаганку патріарха Кирила

Ікона "Свята Трійця" Андрія Рубльова отримала 61 "суттєву зміну" внаслідок передачі на богослужіння до Троїце-Сергієвої лаври з ініціативи патріарха Кирила, проти якого Україна готує санкції.

Про це йдеться у протоколі засідання реставраційної ради Третьяковської галереї, яку опублікувала в telegram мистецтвознавець Ксенія Коробейнікова.

Комісія вважає, що наслідки змін "серйозні і можуть загрожувати існуванню стародавньої та тендітної пам’ятки". Реставратори вважають, що над іконою "було поставлено експеримент", адже вона перенесла в храмі "різкий перепад температурно-вологісного режиму". У мережі оцінили інцидент як божий знак.

"Божественне втручання", "Заплакала вся Свята Трійця, від розпачу", "Шкідники, варвари, деген***ти захопили росію", "Усього, чого торкається росія…" — пишуть користувачі Twitter.

Довідка: "Трійця" — ікона Святої Трійці, написана Андрієм Рубльовим у XV столітті, найзнаменитіший з його творів і одна з двох (разом з фресками у Володимирі) робіт, що, як вважають вчені, достовірно належать йому. Є однією з найславетніших російських ікон.

У червні патріарх Кирило ефектно впав серед служби у новому храмі Новоросійська. У мережі висміяли падіння Гундяєва.