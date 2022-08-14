Митрополит РПЦ порадувався знущанням з полонених українців: у мережі обурені

Митрополита РПЦ порадували знущання з полонених українців

Митрополит російської церкви Леонід (Горбачов) оприлюднив у своєму телеграм-каналі відео знущань російських окупантів над полоненими українцями.

На відео видно, що солдат російської армії змушує двох чоловіків співати пісні гурту "Любе" на тлі прапора Росії. При цьому священник явно вважає відео кумедним, оскільки залишив до нього саркастичний підпис.

"Завжди казав, що добрий регент — на вагу золота. Думаю, тепер можна й у церковний хор", — написав він.

На це звернув увагу український журналіст та блогер Денис Казанський, який розкритикував російського священника.

"РПЦ звичайно не має нічого спільного з християнством. Це тупа і зла секта, яка підтримує тортури та масові вбивства своїх же православних парафіян", — написав він.

Також він зазначив, що УПЦ (МП) має розірвати відносини з російським патріархом Кирилом і перестати йому підкорятися або припинити своє існування.

Як повідомлялося раніше, окупанти могли вивезти керівництво полку "Азов", у тому числі і його керівника Дениса Прокопенка, до росії. Хоча така інформація була поширена у росЗМІ, але дружина українського військового не змогла підтвердити цю інформацію.