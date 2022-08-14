Знову вивезли з України? Дружина захисника "Азовсталі" розповіла, що відомо про місцезнаходження її чоловіка

У "Червоному Хресті" ні підтвердити, ні спростувати цієї інформації не можуть

Командування полку "Азов", зокрема керівника Дениса Прокопенка, могли вивезти до росії. Інформацію про це розповсюдили російські ЗМІ, але дружина українського військового не може підтвердити це на 100%.

Як розповіла в інтерв'ю "Суспільному" Катерина Прокопенко, про місцеперебування свого чоловіка вона дізналася з російських джерел, однак державні структури та "Червоний Хрест" ще не підтвердили цього.

"Я знаю лише, що він вивезений в росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають. Чекаємо, що буде далі", — зазначила дружина командира полку "Азов".

Вона додала, що "Червоний Хрест" не виконує своїх прямих обов'язків, адже їй дотепер не можуть сказати, де утримують у полоні її чоловіка. Навіть якщо його вивезли до росії, то про це мав би знати московський філіал "Червоного Хреста", але там про це не говорять.

"Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцеперебування і т.д", — робить висновок жінка.

Крім того, представники "Червогого Хреста" не можуть сказати й іншим родичам військовополонених українців, де знаходяться їх близькі. Були окремі випадки, коли родинам бійців телефонували і казали, що їх рідні утримуються в Оленівці чи Новоазовську, однак ніхто не міг відповісти на питання щодо стану здоров'я полонених, умов утримання та обслуговування, якості харчування і т. д. За словами Катерини Прокопенко, про це яскраво свідчить кейс трагедії в Оленівці.

Нагадаємо, що інформація про вивезення командування полку "Азов" до росії з'являлася ще у червні. Тоді російська пропаганда зазначала, що їх утримують у СІЗО "Лефортово" у Москві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після теракту в Оленівці бійці полку "Азов" пообіцяли знайти та помститися всім причетним до масового вбивства військовополонених.