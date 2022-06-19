Російські ЗМІ повідомили, куди перевезли командирів захисників "Азовсталі"

Деяких українських військових утримують в одному з СІЗО Москви

Пропагандистські російські ЗМІ у неділю, 19 червня, повідомили місцеперебування захисників маріупольської "Азовсталі", яких до цього утримували на території так званої "ДНР". Попередньо відомо, що полонених командирів полку "Азов" вивезли у РФ.

Таку інформацію розповсюдило російське інформагентство ТАРС з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Зазначається, що командирів "Азова" наразі утримують у СІЗО "Лефортово" у Москві. Про причини перевезення українських воїнів з в'язниці в Оленівці (Донецька область) у Москву відомо мало — у росЗМІ зазначали, що це нібито потрібно для "проведення слідчих дій".

Лефортовська в'язниця у Москві на карті

Додамо, що днем раніше російські Telegram-канали розповсюджували інформацію, що до Москви вивезли заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара (позивний "Калина") та командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергія Волинського ("Волина"), а також офіцерів з інших підрозділів.

Варто зазначити, що напередодні, 18 червня, командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки полком майору Микиті Надточію до моменту свого повернення з російського полону. Про це повідомило "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, у російському полоні дотепер перебувають понад 2,5 тисячі українських захисників, яких вивезли з території "Азовсталі". Українська влада працює над тим, щоб усіх їх обміняти й повернути в рідну країну.