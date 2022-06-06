Скільки бійців з "Азовсталі" у полоні росіян: Зеленський дав цікаву відповідь

Зеленський сподівається, що військових з "Азовсталі" не катують, бо ті є публічними полоненими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні наразі може знаходитися більше, ніж 2,5 тисяч українських військових, яких вивезли з маріупольської "Азовсталі".

Як передає "Телеграф", про долю азовстальців, які вже понад три тижні перебувають у полоні рф, Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у понеділок, 6 червня.

Так, Зеленський сказав, що число українських військових з "Азовсталі", що зараз перебувають у полоні, може перевищувати 2-2,5 тисячі людей (ці цифри озвучують в росії).

"Там більше, ніж 2,5 тисячі. Точніше сказати складно … Це не та кількість людей, яка виходила з "Азовсталі", коли цим займалась наша сторона… Там кількість людей саме та, про яку ви сказали. Але запитання було – чи там більше людей з "Азовсталі", військових, в принципі, у них знаходиться в полоні? Я вважаю, що більше", — розповів президент.

За його словами, точних відомостей щодо того, чи катують українських бійців у рф, немає.

"У мене немає такої інформації. Вважаю, що їм невигідно це робити, тому що це були публічні полонені", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, влада заявляла, що всіх військових України, що були вивезені з металургійного заводу "Азовсталь", у подальшому мають обміняти і повернути в рідну країну. Тим часом, родичі героїв із Маріуполя, які опинилися в полоні рф, б'ють на сполох і вимагають реакції міжнародного співтовариства. Дружини і сестри захисників з "Азовсталі" створили організацію "Жінки зі сталі", яка займається питанням повернення полонених.