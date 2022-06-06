Сколько бойцов с "Азовстали" в плену россиян: Зеленский дал интересный ответ

Зеленский надеется, что военных с "Азовстали" не пытают, потому что те являются публичными пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену в настоящее время может находиться более 2,5 тысяч украинских военных, которых вывезли с мариупольской "Азовстали".

Как передает "Телеграф", о судьбе азовстальцев, которые уже более трех недель находятся в плену рф, Зеленский заявил на встрече с журналистами в понедельник, 6 июня.

Так, Зеленский сказал, что число находящихся в плену украинских военных с "Азовстали" может превышать 2-2,5 тысячи человек (эти цифры озвучивают в россии).

"Там больше, чем 2,5 тысячи. Точнее сказать сложно... Это не то количество людей, которое выходило с "Азовстали", когда этим занималась наша сторона... Там количество людей именно то, о котором вы сказали. Но вопрос был — больше ли там людей с "Азовстали", военных, в принципе, у них находится в плену? Я считаю, что больше", — рассказал президент.

По его словам, точных сведений о том, пытают ли украинских бойцов в рф, нет.

"У меня нет такой информации. Считаю, что им невыгодно это делать, потому что это были публичные пленные", — отметил Зеленский.

Напомним, власти заявляли, что всех военных Украины, вывезенных с металлургического завода "Азовсталь", в дальнейшем должны обменять и вернуть в родную страну. Между тем, родственники героев из Мариуполя, оказавшихся в плену россии, бьют тревогу и требуют реакции международного сообщества. Жены и сестры защитников с "Азовстали" создали организацию "Женщины из стали", занимающейся вопросом возвращения пленных.