Эвакуации военным путем не получилось: Зеленский рассказал новые подробности по "Азовстали"

Международные партнеры предоставляли Украине оружие, однако его оказалось недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с мариупольского завода "Азовсталь" были эвакуированы все гражданские граждане, а также все раненые бойцы. Вывоз всех оставшихся в стенах предприятия завершится в ближайшее время. Также он сообщил, что Украина рассматривала вариант разблокирования Мариуполя военным путём.

Об этом глава государства рассказал в интервью, посвященном третьей годовщине его инаугурации.

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По словам президента, эвакуация со стен завода происходит по крайне сложной структуре, однако украинские власти контролируют ситуацию.

"На сегодняшний день вывезены все гражданские лица — те, кто был заблокирован на заводе. Эвакуация других гражданских, которые находились возле завода или находились в Мариуполе, начата уже давно. Гражданские вывезены, медики — вывезены, вывезены тяжело раненные, вывезены раненные. Когда мы с вами говорим, я знаю, что происходит. Мне кажется, что в ближайшее время, даже не на днях, я думаю, в ближайшее время завершится вывоз всех", – сообщил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что Украина рассматривала вариант разблокировки Мариуполя и завода "Азовсталь" военным путем. Лично он несколько раз просил у иностранных партнеров мощное оружие, чтобы добраться до украинских военных, однако в необходимом количестве его получить не удалось.

"Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем, сначала с Францией из-за отношений лидеров с РФ. Когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно. Хотя, честно скажу, десятки, сотни раз я говорил с лидерами других государств, чтобы предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя для того, чтобы разблокировать этих людей", – рассказал Зеленский.

Напомним, что с мариупольского завода "Азовсталь" удалось эвакуировать сотни украинских военнослужащих, из которых десятки получили ранения разной степени тяжести. Наших воинов вывезли на неподконтрольную Украине территорию, однако власти обещают обменять их на российских пленных и таким образом спасти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жены и матери защитников "Азовстали" выступили на брифинге в Стамбуле после встречи с представителями турецких властей.