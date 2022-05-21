Что будет дальше с бойцами "Азовстали": Зеленский объяснил план Украины

Зеленский подтвердил, что бойцов с "Азовстали" вернут Украине

Защитников Мариуполя, почти три месяца находившихся в блокаде на территории металлургического завода "Азовсталь" и получивших новый приказ от военного командования о сохранении своих жизней, нужно освободить по процедуре обмена.

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Об этом в субботу, 21 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего очередного интервью в связи с трехлетней годовщиной инаугурации.

"Ребята от военных получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на "Азовстали" (бойцы — ред. редакцией) будут в безопасности и будут ждать того или иного формата обмена. На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоз, вывод и подготовка к диалогу, к обмену и тому подобное", — объяснил глава государства.

Пока информацию о дате, когда украинские власти планируют провести операцию по обмену мариупольских героев, Зеленский не разглашает.

Кроме того, гарант отметил, что "десятки-сотни раз" призывал лидеров других стран предоставить оружие для деблокады Мариуполя и его защитников, но соответствующую помощь Украина так и не получила. Потому пришлось полагаться на дипломатию, ведь военным путем разблокировать многострадальный город было невозможно.

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Зеленский также сообщил, что от судьбы людей с "Азовстали" будут зависеть, в том числе, и дальнейшие переговоры с рф.

"Как они ведут себя с мариупольцами… Я говорил, если мы узнаем, что они уничтожили людей на "Азовстали", никаких разговоров с россией больше никогда не будет. Сегодня они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен, от результатов этих процессов много чего зависит", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент Владимир Зеленский рассказал, сколько военный с первого дня войны с россией стоят на обороне украинских земель от захватчиков.