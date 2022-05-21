Пока не миллион, но... Зеленский ответил, сколько военных защищает Украину

Украинские военнослужащие неустанно защищают земли Родины от врага

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в кровавой войне с россией Украину защищает 700 тысяч военных. В этот список входят бойцы терробороны, Нацгвардии, Пограничной службы и других военных формирований.

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Об этом глава государства рассказал во время своего очередного интервью в связи с трехлетней годовщиной инаугурации.

"Пока еще не миллион. Сегодня — это 700 тысяч. Вы видите результат работы 700 тысяч воюющих, чтобы защищать такую территорию в момент войны", — рассказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украине все еще нужны герои, которые готовы защищать родные земли от кровавого нападения врага из россии, поэтому мобилизационные меры в стране планируют продлить, пополняя ряды Вооруженных сил и других военных формирований. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Так же напомним, как глава государства Владимир Зеленский объяснил, что станет для Украины победой в войне з россией.