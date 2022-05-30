"Помогите отцу вернуться к сыну": почему история героев "Азовстали" еще не закончилась и чего просят родные (видео)

Вывезенные из "Азовстали" украинские бойцы третью неделю не выходят на связь, их близкие бьют тревогу

Родные героев "Азовстали" объединились в совет жен и матерей защитников Украины "Женщины из стали", которая станет медиатором между родственниками бойцов и властью. На брифинге в понедельник, 30 мая, близкие военнослужащие, стоявшие на защите Мариуполя, призвали каждого украинца и мировое сообщество потребовать возвращения наших воинов домой.

Главные заявления, прозвучавшие на брифинге семей защитников Мариуполя — в материале "Телеграфа".

Татьяна Харько — сестра командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского

Морпехи и другие защитники "Азовстали" достойно выполнили все поставленные задачи. Они сдерживали мощный напор на всю Украину, не пропуская его на другие территории. Сейчас выходит так, что люди начинают забывать о подвиге наших защитников. Да, нас просили молчать, чтобы не навредить. Но не следует думать, что история героев "Азовстали" уже закончилась. Им требуется поддержка. Их нужно вернуть домой!

Я призываю всех, все организации, общество, всех блоггеров следовать примеру группы Kalush, Русланы Лыжичко. Говорите о героях "Азовстали", говорите очень громко, чтобы во всех уголках нашей планеты понимали, что всех защитников Мариуполя нужно вернуть домой. Люди, умоляю, не думайте, что вы не можете повлиять на существующую ситуацию.

Недавно по телефону разговаривала с женой моего брата. Не удержала эмоций, расплакалась. И вдруг в экране телефона появился мой племянник, маленький храбрый мальчик, сын моего брата. Он сказал: "Тань, не плачь, папа вернется. Он обещал".

Я умоляю, помогите отцу вернуться к сыну!

Татьяна Харько

Сандра Кротевич — сестра майора, начальника штаба, первого заместителя командира полка "Азов" Богдана Кротевича

Мой брат сегодня находится, не знаю, где. Он был эвакуирован, а в каком состоянии сейчас — не могу сказать. На связь он не выходил.

Вся эта эвакуация – это не возвращение домой. Ребята не дома. Где они, что они, в каких условиях – мы не знаем. Мы очень надеемся, что российская сторона обращается с ними согласно Женевской конвенции, международного права, так, как ведет себя все время Украина в отношении военнопленных российской федерации.

Сандра Кротевич

Елена Чернобай — жена военнослужащего Донецкого пограничного отряда

Я очень горжусь своим мужем. Он для меня стал образцом мужества, героизма, несокрушимости наших воинов.

Мой муж, имея два осколочных ранения, но не имея должной медицинской помощи и лечения, почти без еды, под постоянными авиаударами, обстрелами с моря, работой тяжелой артиллерии — в течение 3 месяцев не сдался и не пал духом, продолжая вместе с пограничниками и другими военными защищать город. Мы понимаем, что решение вопроса возвращения моего мужа и всех наших защитников, находящихся сейчас в неволе в руках врага, возможно только при помощи международного сообщества, командования и всего народа Украины. Несмотря ни на что каждый военнослужащий — человек, поэтому мы требуем и призываем о соблюдении прав Женевской конвенции.

Мы понимаем, что в это тяжелое время, только объединив все наши усилия, мы сможем вернуть наших ребят домой к их родным и семьям.

Елена Чернобай

Наталья Зарицкая — жена бойца полка "Азов"

Мой муж был на связи последний раз 17 мая, сейчас я не знаю, где он, жив ли, не замучен ли, не подвергается ли пыткам. В тот день, 17 мая, муж написал мне страшное сообщение: из 32 собратьев взвода, с которыми он служил раньше, 24 – погибли. 17 из 24 погибли за раз – когда за один авианалет была сброшена фосфорная бомба, и погибли 70 наших с вами защитников. Они обуглились, и остались только кости. Из 8 уцелевших 7 получили ранения различной степени тяжести. Только один не был ранен. В таких условиях длилось 82 дня героической обороны "Азовстали".

Чудом является то, что некоторые из них уцелели сегодня. У нас есть шок, но мы не можем бездействовать. Выход наших героев из "Азовстали" это не конец, а только начало нового этапа борьбы. Украинские женщины не рождаются стальными. Стальными мы становимся в ожидании наших защитников Родины, когда сражаемся с ними бок о бок, когда боремся за их жизнь, волю и свободу. Война сплачивает нас, война превращает наш взгляд, боль и даже наши слезы в сталь.

Наталья Зарицкая

Напомним, сестра майора Богдана Кротевича, начальника штаба первого заместителя командира полка "Азов" Сандра Кротевич опровергла информация, что якобы украинских воинов из "Азовстали" рф вывезла в Чечню. По ее словам, это очередная фейковая новость от агрессора.

Как писал "Телеграф", из завода "Азовсталь" в Мариуполе сотни украинских военнослужащих вывезли на неподконтрольную территорию Украины. По сообщению властей, в дальнейшем эти бойцы будут возвращены в рамках обмена пленными. Вместе с тем, главарь квазиреспублики "днр" денис пушилин заявляет, что украинских воинов из "Азовстали" ждет "трибунал".