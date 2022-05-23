Неизбежно: главарь "днр" высказался о судьбе защитников "Азовстали"

Ставки в переговорах об обмене явно повышаются

Украинских военных, которые после долгих недель борьбы за "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировались на оккупированные территории Донбасса, ждет трибунал.

Об этом пропагандистам рф высказался главарь боевиков "днр" Денис Пушилин.

"Трибунал над сдавшимися с "Азовстали" боевиками неизбежен. Это запрос граждан и общества", — заявил Пушилин.

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Интересно, что эти заявления появились вскоре после того, как кум президента рф владимира путина Виктор Медведчук дал показания о причастности экс-президента Украины Петра Порошенко к выводу из госсобственности нефтепровода и схеме вывоза угля из оккупированных территорий Донбасса.

Ряд экспертов считают, что сейчас активно идут переговоры об обмене Медведчука на пленных защитников "Азовстали", и показания Медведчка, как и заявления Пушилина, — лишь попытки сторон повысить ставки в свою пользу.

Как известно, "Азовсталь" долгие недели была в окружении, под заводом прятались тысячи украинских военнослужащих и мирных жителей, пока сверху на них сбрасывали фосфорные и другие всевозможные снаряды, — но потом Украина смогла договориться о спасении сначала гражданских, а потом и военных.

Однако если гражданские вернулись на подконтрольные правительству территории Украины, то военных вывезли в оккупированные районы Донбасса.

Как сообщал "Телеграф", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий лишь накануне рассказал, что на самом деле Украина все же помогала защитникам "Азовстали" и провела несколько героических операций на сотню километров вглубь оккупированных территорий.