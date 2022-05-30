Жены защитников "Азовстали" сделали тревожное заявление: бойцы просто пропали

Информации или не поступает, или весьма скудная

Эвакуация украинских военных с "Азовстали" началась 16 мая — из вывезли на территорию, оккупированную россией. И если в первые дни с некоторыми из них удавалось связаться или были новости через Красный крест о них, то в последние дни весточки прекратились.

Об этом девушки и супруги рассказали CNN.

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Ситуация на "Азовстали" была критической — среди морпехов, азовцев, пограничников, полицейских, нацгвардейцев, которые держали там оборону было много раненых. Часто их родные даже не знают точно, жив ли их муж или сын. Муж Анны, морской пехотинец, был тяжело ранен, она не говорила с ним с середины апреля. То, что он жив, она узнавала благодаря сообщениям сослуживцев. Теперь она не знает о муже ничего. Девушка рассказала, что жены пехотинцев держатся вместе и сообщают друг другу имеющуюся информацию — об условиях жизни эвакуированных бойцов сведений нет.

Девушка другого морпеха рассказала, что не слышала парня с 11 мая. Команда Красного креста связывалась с его матерью и сообщила, что он жив, но больше информации нет. Отметим, что Красный крест — одна из международных организаций, которые следят за военнопленными украинскими военными.

Некоторые военные выходили на связь с супругами сами — одному из защитников удалось позвонить с чужого номера и рассказать, что они на оккупированной территории Донетчины. Он рассказал, что условия были терпимыми и пообещал позвонить еще, но больше не звонил.

Последние данные о состоянии бойцов и условиях, в которых их содержат, поступали от жены главы полка "Азов" Дениса Прокопенко пять дней назад. Катерина рассказала, что у них есть вода, еда и лекарства.

Как ранее писал "Телеграф", после полной оккупации Мариуполя стали известны подробности обороны на предприятии и детали уникальной спецоперации по доставке туда людей и грузов вертолетами через оккупированную территорию.