Дружини захисників "Азовсталі" зробили тривожну заяву: бійці просто зникли

Інформація або не надходить, або дуже мізерна

Евакуація українських військових з "Азовсталі" почалася 16 травня — з вивезли на територію, окуповану росією. І якщо в перші дні з деякими з них вдавалося зв’язатися або були новини через Червоний хрест про них, то останні дні звістки припинилися.

Про це дівчата та дружини розповіли CNN.

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Ситуація на "Азовсталі" була критичною – серед морпіхів, азовців, прикордонників, поліцейських, нацгвардійців, які тримали там оборону, було багато поранених. Часто їхні рідні навіть не знають точно, чи живий їхній чоловік чи син. Чоловік Ганни, морський піхотинець, був тяжко поранений, вона не розмовляла з ним із середини квітня. Те, що він живий, вона дізнавалася завдяки повідомленням товаришів по службі. Тепер вона не знає про чоловіка нічого. Дівчина розповіла, що дружини піхотинців тримаються разом і повідомляють одна одній наявну інформацію, про умови життя евакуйованих бійців відомостей немає.

Дівчина іншого морпіха розповіла, що не чула хлопця із 11 травня. Команда Червоного хреста зв’язувалася з його матір’ю та повідомила, що він живий, але більше інформації немає. Зазначимо, що Червоний хрест є однією з міжнародних організацій, які стежать за військовополоненими українськими військовими.

Деякі військові виходили на зв’язок із дружинами самі — одному із захисників вдалося зателефонувати з чужого номера та розповісти, що вони на окупованій території Донеччини. Він розповів, що умови були терпимими та пообіцяв зателефонувати ще, але більше не дзвонив.

Останні дані про стан бійців та умови, в яких їх утримують, надходили від дружини голови полку "Азов" Дениса Прокопенка п’ять днів тому. Катерина розповіла, що у них є вода, їжа та ліки.

Як раніше писав "Телеграф", після повної окупації Маріуполя стали відомі подробиці оборони на підприємстві та деталі унікальної спецоперації з доставки туди людей та вантажів вертольотами через окуповану територію.