Евакуація з "Азовсталі" продовжується: Зеленський розповів, про що говорив із Макроном

До евакуації захисників Маріуполя залучили найвпливовіших посередників

Операція з евакуації українських захисників із заводу "Азовсталь" у Маріуполі триває, а керують нею військові та розвідники.

Про це розповів під час свого традиційного відеозвернення, за підсумками 17 травня, президент України Володимир Зеленський.

За його словами, він провів довгу розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорив з ним тему евакуації українських військових із Маріуполя.

"Нею керують наші військові та розвідники. Залучені найвпливовіші міжнародні посередники", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, увечері 16 травня до Міноборони України повідомили, що з території "Азовсталі" було вивезено 264 особи. З них 53 тяжко поранені бійці були доставлені в Новоазовськ, а ще 211 захисників Маріуполя відправили через гуманітарний коридор до Оленівки. Там вони чекатимуть на процедуру обміну.

Зеленський після цього додав, що робота щодо повернення військовослужбовців додому триває і вона вимагає "часу та делікатності".

А 17 травня глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що бійці вже зробили все, що від них вимагалося і не дозволили окупантам захопити Донбас та Запоріжжя. Тому вони отримали новий наказ зберегти свої життя.