Эвакуация с "Азовстали" продолжается: Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

К эвакуации защитников Мариуполя привлекли наиболее влиятельных посредников

Операция по эвакуации украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе продолжается, а руководят ею военные и разведчики.

Об этом рассказал во время своего традиционного видеообращения по итогам 17 мая президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он провел длинный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним тему эвакуации украинских военных из Мариуполя.

"Ею руководят наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, вечером 16 мая в Минобороны Украины сообщили, что с территории "Азовстали" были вывезены 264 человека. Из них 53 тяжелораненых бойца были доставлены в Новоазовск, а еще 211 защитников Мариуполя отправили через гуманитарный коридор в Еленовку. Там они будут ожидать процедуры обмена.

Зеленский после этого добавил, что работа по возвращению военнослужащих домой продолжается и она требует "времени и деликатности".

А 17 мая глава Минобороны Алексей Резников заявил, что бойцы уже сделали все, что от них требовалось и не позволили оккупантам захватить Донбасс и Запорожье. Поэтому они получили новый приказ — сохранить свои жизни.