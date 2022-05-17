Защитники Мариуполя получили новый приказ: Резников сообщил, что требуется от украинских бойцов

Защитники Мариуполя "помогли" оттянуть оккупационные войска от столицы

Благодаря героизму украинских бойцов, которые с первых дней полномасштабного вторжения россии защищали заблокированный оккупантами Мариуполь, Вооруженным силам Украины удалось оттянуть врага от Киева, а также отразить его наступление на Запорожскую и Донецкую области. Теперь украинские герои получили новый приказ — сохранить собственные жизни.

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Об этом во вторник, 17 мая, заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время разговора с журналистами, передает Эспрессо.

"Благодаря героизму гарнизона Мариуполя удалось оттащить войска российских оккупантов от Киева. Они выполнили свой приказ сдержать группировку 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их на Запорожье и дальше в Донбасс. Они все герои, у них сейчас новый приказ — сохранить свою жизнь", — сказал украинский чиновник.

По словам Резникова, на территории мариупольской "Азовстали" находятся большое количество украинских бойцов из разных подразделений, жизнь которых нужно спасти, поэтому теперь главной целью власти является "сохранение жизни гарнизона защитников Мариуполя".

"Сегодня происходят очень сложные процессы, в том числе и переговорные, с помощью Красного Креста. Это эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых. Наш план — сохранить им жизнь и потом свободу", — подытожил министр.

На вопросы представителей СМИ по количеству оставшихся в бомбоубежищах меткомбината бойцов, Резников отвечать не стал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Министерстве обороны Украины прокомментировали спасение раненых защитников, которых удалось эвакуировать из хранилищ "Азовстали" и рассказали, где будут получать лечение 260 вывезенных с завода людей.