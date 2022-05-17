Захисники Маріуполя отримали новий наказ: Рєзніков повідомив, що вимагається від українських бійців
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Захисники Маріуполя "допомогли" відтягнути російські війська від столиці
Завдяки героїзму українських бійців, які з перших днів повномасштабного вторгнення росії захищали заблокований окупантами Маріуполь, Збройним силам України вдалося відтягти ворога від Києва, а також відбити його наступ на Запорізьку та Донецьку області. Тепер українські герої отримали новий наказ — зберегти власні життя.
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Про це у вівторок, 17 травня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови із журналістами, — передає Еспресо.
"Завдяки героїзму гарнізону Маріуполя вдалося відтягти війська російських окупантів від Києва. Вони виконали свій наказ стримати угруповання 20 тисяч російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя й далі на Донеччину. Вони всі герої, у них зараз новий наказ — зберегти своє життя", — сказав український чиновник.
За словами Резнікова, на території маріупольської "Азовсталі" перебувають велика кількість українських бійців з різних підрозділів, життя яких потрібно врятувати, тож тепер головною метою влади є збереження життя гарнізону захисників Маріуполя.
"Сьогодні відбуваються дуже складні процеси, в тому числі й перемовні, за допомогою Червоного Хреста. Це евакуація поранених у тяжкому стані та інших поранених. Наш план — зберегти їм життя й потім свободу", — підсумував міністр.
На питання представників ЗМІ щодо кількості бійців, які залишилися у бомбосховищах меткомбінату, Резніков відповідати не став.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міністерстві оборони України прокоментували порятунок поранених захисників, яких вдалося евакуювати зі сховищ "Азовсталі" та розповіли, де тепер отримуватимуть лікування 260 вивезених із заводу людей.