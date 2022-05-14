Более двух месяцев под обстрелами в подвалах: как выглядят защитники "Азовстали" (фото)

Украинские защитники продолжают оставаться на территории осажденного завода

Пока в Украине и во многих странах мира обсуждают вопросы о том, как эвакуировать раненых бойцов с осажденного российскими войсками завода "Азовсталь", украинские защитники в Мариуполе продолжают защищать его территорию от оккупантов.

"Телеграфу" удалось получить снимки бойцов, которые продолжают находиться на заводе.

На фото также видны условия, в которых украинским защитникам приходится жить вот уже более двух с половиной месяцев.

Как известно, бои за Мариуполь начались на следующий день после начала российского вторжения в Украину. В ходе масштабных обстрелов и бомбардировок в городе было уничтожено или повреждено около 95% всех зданий.

В настоящее время украинские войска удерживают лишь территорию завода "Азовсталь".

Как сообщалось ранее, родственники защитников завода обратились к генсеку Китая Си Цзиньпиню с просьбой помочь спасти украинцев, надеясь, что российский диктатор владимир путин может его послушать.

Кроме того, они объяснили, что призывают мировых лидеров провести процедуру экстракции, которая подразумевает, что бойцы будут доставлены на территорию нейтральной страны с гарантией более не участвовать в боях.