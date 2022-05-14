"Это не то же, что сдаться": родственники защитников "Азовстали" объяснили, что спасет бойцов

Близкие защитники Мариуполя, до сих пор находящиеся в убежищах меткомбината, не оставляют попыток вернуть их домой

Жена одного из защитников многострадальной мариупольской "Азовстали" Наталья Зарицкая подробно объяснила, чем экстракция отличается от сдачи в плен и подчеркнула, что именно она может стать гарантией спасения людей, которые уже просто не в состоянии самостоятельно противостоять врагу.

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Об этом она рассказала на брифинге родственников защитников Мариуполя в субботу, 14 мая.

"Это не то же самое, что сдаться. Сдаться – это пойти в плен. Экстракция означает, что бойцы будут выведены на территорию другой страны с гарантией, что больше не будут участвовать в войне. Отмечу, что они и так настолько ранены и искалечены, что для них просто невозможно дальше противостоять такому нашествию. И мы просим мир приобщиться, дать гарантии, что при эвакуации из "Азовстали" наши воины не будут убиты", — пояснила Зарицкая.

По словам жены украинского пограничника, также стоящего на обороне меткомбината, сдаться в плен защитники ни за что не согласятся, ведь это унизительно для них. Именно экстракцию она считает достойной альтернативой и гарантией, что они все же останутся в живых.

"Сдача в плен – это унизительно для наших ребят, они не сдадутся. Экстракция – это альтернатива. В плену нет никаких гарантий, что они выживут. Экстракция сейчас – это спасение наших бойцов", — добавила женщина.

Брифинг родственников защитников Мариуполя

Ранее "Телеграф" сообщал, что жены защитников "Азовстали", длительно находящиеся в хранилищах металлургического завода, где страдают от систематических обстрелов оккупационной армии россии, обратились генсека Китая Си Цзиньпиня с просьбой помочь спасти украинцев, надеясь, что путин может его послушать.