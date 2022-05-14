Турция готова эвакуировать бойцов с "Азовстали": корабль ждет, но есть проблема

В Турции поделились деталями плана по эвакуации раненых бойцов из осажденного завода в Мариуполе

Турция ответила на просьбу Украины об эвакуации раненых защитников "Азовстали" в Мариуполе и предложила вывезти их морским путем. Впрочем, россия на это согласия пока не давала.

Об этом рассказал спикер президента Турции и его внешнеполитический советник Ибрагим Калын в комментарии Reuters.

По его словам, план эвакуации предусматривает вывоз раненых бойцов и гражданских лиц в Бердянск, откуда их заберет турецкое судно и доставит в Стамбул.

"Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это. Мы готовы", — сказал он, добавив, что такую возможность он лично обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским еще пару недель назад.

Вместе с тем он подчеркнул, что этот договор остается на "столе переговоров", а Москва на него одобрения не давала.

Также Калын отметил, что Турция ждет окончательного разрешения на проведения операции по спасению, а корабль для этого полностью готов и ожидает соответствующей команды в порту Стамбула.

Однако он выразил убеждение, что такая операция может произойти, даже несмотря на то, что позиция россии "меняется изо дня в день".

Как сообщалось ранее, близкие защитников "Азовстали" обратились к генсеку Китая Си Цзиньпиню с просьбой помочь спасти украинцев, надеясь, что российский диктатор владимир путин может его послушать.

Кроме того, они объяснили, что призывают мировых лидеров провести процедуру экстракции, которая подразумевает, что бойцы будут доставлены на территорию нейтральной страны с гарантией более не участвовать в боях.