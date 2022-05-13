"Большое количество людей": Зеленский рассказал, кого хотят эвакуировать из "Азовстали"

К переговорам привлекли многих влиятельных посредников

Украина продолжает очередной этап переговоров по поводу эвакуации людей из осажденного завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения по итогам 13 мая.

"Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии — вывоз тяжело раненных и медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно делаем все, чтобы эвакуировать всех наших людей, каждого защитника и защитницу", — сказал Зеленский.

По его словам, для этих целей наша страна обратилась ко всем влиятельным лицам, которые могут выполнять роль посредника.

Как сообщалось ранее, Зеленский дал интервью итальянским СМИ, во время которого заявил, что вопросом эвакуации людей с "Азовстали" занимаются не только украинские политики, но и дипломаты Турции, Израиля и Швейцарии.

Вместе с тем заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") заявил, что именно третья сторона может повлиять на исход судьбы уцелевших на "Азовстали" бойцов, поскольку у украинских властей для этого не хватает возможностей.