"Велика кількість людей": Зеленський розповів, кого хочуть евакуювати з "Азовсталі"

До переговорів залучили багатьох впливових посередників

Україна продовжує черговий етап переговорів щодо евакуації людей з обложеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного відеозвернення за підсумками 13 травня.

"Зараз тривають дуже складні переговори щодо наступного етапу евакуаційної місії — вивезення тяжко поранених та медиків. Йдеться про велику кількість людей. Звичайно робимо все, щоб евакуювати всіх наших людей, кожного захисника та захисницю", — сказав Зеленський.

За його словами, для цього наша країна звернулася до всіх впливових осіб, які можуть виконувати роль посередника.

Як повідомлялося раніше, Зеленський дав інтерв’ю італійським ЗМІ, під час якого заявив, що питанням евакуації людей з "Азовсталі" займаються не лише українські політики, а й дипломати Туреччини, Ізраїлю та Швейцарії.

Водночас заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") заявив, що саме третя сторона може вплинути на результат долі бійців, які вціліли на "Азовсталі", оскільки в української влади для цього не вистачає можливостей.