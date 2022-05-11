Захисники "Азовсталі" пояснили, що потрібно для їхнього порятунку з Маріуполя

Без підтримки цивілізованого світу не обійтися

Українські захисники у Маріуполі, які в жахливих умовах продовжують тримати оборону "Азовсталі", просять іноземних політиків натиснути на російського диктатора володимира путіна. На думку заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара ("Калини"), саме третя сторона здатна вплинути на результат долі вцілілих бійців.

Про це військовослужбовець заявив під час інтерв’ю із журналістами "Радіо Свобода".

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На думку бійця, українська влада не має достатньо можливостей, щоб змінити ситуацію, що склалася із "Азовсталлю". Тому насамперед слід розраховувати на ймовірну допомогу з боку іноземних політиків. Святослав Паламар упевнений, що серйозні гарантії від міжнародних партнерів та впевнений тиск на шляхи допоможе військовим евакуюватися.

"Якщо він пішов на те, що вдалося евакуювати цивільних, […], то можливість такої апріорі існує", — переконаний представник "Азова".

А от у гуманізм, як частину російської політики, "Калина" абсолютно не вірить. За його словами, все, що в країні-агресорі розуміють добре, це мова сили та ультиматумів. І саме їх слід висувати Москві, якщо українська сторона зацікавлена у порятунку захисників "Азовсталі".

Загалом на заводі зараз ситуація дуже критична, визнає Паламар. Хлопцям не вистачає банальних ліків і навіть анестезії, щоби проводити операції.

"Якщо за військових ніхто не заступиться із третьої сторони, це буде катастрофа", — резюмував "Калина".

Варто зазначити, що попри неоднозначні повідомлення з боку маріупольської влади, "Азов" запевняє, що на заводі не залишилося цивільних. Остання група мирних жителів, які ховалися разом з українськими воїнами, була вивезена з міста ще 7 травня.

Тепер на порятунок чекають безпосередньо військові. Їхнього повернення додому дуже хочуть родичі, які просять владу зробити все можливе для збереження життів бійців.