В "Азовсталі" залишилися мирні жителі? Боєць легендарного батальйону відповів

Усіх мирних жителів із "Азовсталі" евакуювали

Українські захисники, що знаходяться на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, зазнають серйозних втрат, але продовжують боротися проти окупаційних військ. Також він зазначив, що, за його інформацією, мирних жителів на території обложеного заводу не залишилося.

Про це повідомив офіцер управління розвідки, боєць батальйону НГУ "Азов" Ілля Самойленко у коментарі британському виданню Sky News.

"Число поранених і загиблих солдатів дуже велике, ці люди заслуговують на належний догляд", — сказав він.

За його словами, ніхто не очікував, що українські захисники у Маріуполі протримаються настільки довго, але вони продовжують тримати свої позиції та давати відсіч окупантам.

За даними української влади, на території "Азовсталі" знаходиться ще близько сотні мирних жителів, однак за інформацією Самойленка, їх усіх звідти евакуювали.

Також він повідомив, що бійці в Маріуполі мають вкрай обмежені ресурси, а тому додав, що кожен день для них може бути останнім.

Втім, Самойленко зазначив, що падіння заводу матиме "катастрофічні наслідки для української оборони та української держави".

Нагадаємо, 7 травня у Кабміні повідомили, що всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з території заводу "Азовсталь".

Кореспондент "Телеграфа" побував у Запоріжжі, куди прибули біженці та показав, як їх там прийняли.