Вибралися з пекла: як дітей, жінок та тварин із блокадного Маріуполя зустрічають у Запоріжжі (фоторепортаж)

Запоріжжя приймає евакуйованих людей із Донецької та Запорізької областей.

У Запоріжжя продовжують евакуювати людей із Маріуполя, Оріхового, Толмача, Бердянська, Василівки та інших окупованих населених пунктів. Сотні громадянських із "Азовсталі" вдалося вивезти до Запоріжжя. Евакуація дітей, жінок та людей похилого віку проходила за участю ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста. При цьому українські воїни продовжують бути заблокованими на заводі. Серед них багато поранених та вбитих.

У Запоріжжі у центрі для внутрішньо переміщених осіб побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Йому вдалося дізнатися, що місто стало регіональним штабом для прийому людей із Донецької та Запорізької областей. Крім того, Запоріжжя стало кінцевим пунктом евакуації людей із оточеного Маріуполя.

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Тут в основному знаходяться жінки з дітьми та люди похилого віку. У центрі для евакуйованих безкоштовно надають ліки, забезпечують харчування та засобами гігієни. Евакуйованим надають медичну та психологічну підтримку.

У Запоріжжя приїжджають люди з Маріуполя, Оріхового, Толмача, Бердянська, Василівки

У центрі евакуйованим надаю допомогу

Евакуйованих надають медичну допомогу

Центр у Запоріжжі для внутрішньо переміщених осіб

Серед евакуйованих багато дітей

Як повідомив секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв, місто вже прийняло понад 117 тисяч вимушених переселенців. Серед них 32 279 дітей.

Серед дітей багато немовлят

Дітям роздають іграшки

З господарями евакуюються і домашні улюбленці, яким зараз як ніколи раніше потрібна опіка та підтримка. Тварин перевозять у спеціальних кошиках. У центі їм також надають допомогу

У центрі є багато домашніх улюбленців, які господарі забрали із собою

Серед тварин є навіть білка

Фото: Ян Доброносов

Дивіться історію сім'ї, яку евакуювали із блокадного Маріуполя

Нагадаємо, 6 травня з маріупольського заводу "Азовсталь", на території якого йдуть запеклі бої з російськими окупантами, вдалося евакуювати 50 людей.

Зазначимо, що в мережі з’явився документальний фільм "Маріуполь. Хроніки пекла", в якому розповідаються історії людей, евакуйованих з території "Азовсталі", які пережили всі жахи бомбардувань та обстрілів.