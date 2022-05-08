Выбрались из ада: как детей, женщин и животных из блокадного Мариуполя встречают в Запорожье (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 16
Запорожье принимает эвакуированных людей из Донецкой и Запорожской областей.
В Запорожье продолжают эвакуировать людей из Мариуполя, Орехово, Толмача, Бердянска, Васильевки и других оккупированных населенных пунктов. Сотни гражданских с "Азовстали" удалось вывезти в Запорожье. Эвакуация детей, женщин и пожилых людей проходила при участии ООН и Международного комитета Красного креста. При этом украинские воины продолжают быть заблокированными на заводе. Среди них много раненных и убитых.
В Запорожье в центре для внутренне перемещенных лиц побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Ему удалось узнать, что город стал региональным штабом для приема людей из Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, Запорожье стало конечным пунктом эвакуации людей из окруженного Мариуполя.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Здесь в основном находятся женщины с детьми и пожилые люди. В центре для эвакуированных бесплатно предоставляют лекарства, обеспечивают питанием и средствами гигиены. Эвакуированным оказывают медицинскую и психологическую поддержку.
Как сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, город уже принял более 117 тысяч вынужденных переселенцев. Среди них 32 279 детей.
С хозяевами эвакуируются и домашние любимцы, которым сейчас как никогда раньше нужна опека и поддержка. Животных перевозят в специальных корзинах. В центе им также оказывают помощь
Смотрите историю семьи, которую эвакуировали из блокадного Мариуполя
Фото: Ян Доброносов
Напомним, 6 мая с мариупольского завода "Азовсталь", на территории которого идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, удалось эвакуировать 50 человек.
Отметим, что в сети появился документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада", в котором рассказываются истории людей, эвакуированных с территории "Азовстали" и переживших все ужасы бомбардировок и обстрелов.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-