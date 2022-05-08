Выбрались из ада: как детей, женщин и животных из блокадного Мариуполя встречают в Запорожье (фоторепортаж)

Запорожье принимает эвакуированных людей из Донецкой и Запорожской областей.

В Запорожье продолжают эвакуировать людей из Мариуполя, Орехово, Толмача, Бердянска, Васильевки и других оккупированных населенных пунктов. Сотни гражданских с "Азовстали" удалось вывезти в Запорожье. Эвакуация детей, женщин и пожилых людей проходила при участии ООН и Международного комитета Красного креста. При этом украинские воины продолжают быть заблокированными на заводе. Среди них много раненных и убитых.

В Запорожье в центре для внутренне перемещенных лиц побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Ему удалось узнать, что город стал региональным штабом для приема людей из Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, Запорожье стало конечным пунктом эвакуации людей из окруженного Мариуполя.

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Здесь в основном находятся женщины с детьми и пожилые люди. В центре для эвакуированных бесплатно предоставляют лекарства, обеспечивают питанием и средствами гигиены. Эвакуированным оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

В Запорожье приезжают люди из Мариуполя, Орехово, Толмача, Бердянска, Васильевки

В центре эвакуированным предоставляю помощь

Эвакуированных оказывают медицинскую помощь

Среди эвакуированных много детей

Как сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев, город уже принял более 117 тысяч вынужденных переселенцев. Среди них 32 279 детей.

Среди детей много младенцев

Детям раздают игрушки

С хозяевами эвакуируются и домашние любимцы, которым сейчас как никогда раньше нужна опека и поддержка. Животных перевозят в специальных корзинах. В центе им также оказывают помощь

В центре есть много домашних любимцев, которые хозяева забрали с собой

Среди животных есть даже белка

Смотрите историю семьи, которую эвакуировали из блокадного Мариуполя

Фото: Ян Доброносов

Напомним, 6 мая с мариупольского завода "Азовсталь", на территории которого идут ожесточенные бои с российскими оккупантами, удалось эвакуировать 50 человек.

Отметим, что в сети появился документальный фильм "Мариуполь. Хроники ада", в котором рассказываются истории людей, эвакуированных с территории "Азовстали" и переживших все ужасы бомбардировок и обстрелов.