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Бої за "Азовсталь": замкомандира "Азову" спростував слова Арестовича

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Святослав Паламар заявив, що росіяни все ще на території "Азовсталі" Новина оновлена 05 травня 2022, 17:49
Святослав Паламар заявив, що росіяни все ще на території "Азовсталі"

Вибити росіян з території підприємства поки не вдалося

Російські окупанти продовжують штурмувати територію маріупольського заводу "Азовсталь" й витіснити їх за межі підприємства не вдалося. Запеклі бої не вщухають.

Про це у четвер, 5 травня, повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (позивний – "Калина") в коментарі 24 каналу.

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"Їх не вибили, загарбники досі там. Ніхто нікого не вибив, вони (росіяни – ред.) на заводі. Ідуть важкі бої", — заявив Паламар.

Таким чином бійці полку "Азов" спростували заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про те, що українським військовослужбовцям нібито вдалося відтіснити російських окупантів з території заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, що російським окупантам вдалося прорватися на завод "Азовсталь" 3 травня. Як повідомив радникк голови МВС Антон Геращенко, причиною прориву оборони підприємства могло стати те, що один з працівників зрадив Україну й розповів росіянам про таємні підземні ходи до заводу.

Вже 4 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що на території "Азовсталі" йдуть важкі кровопролитні бої, а ситуацію там він назвав вкрай складною.

Теги:
#Україна #Росія #Азовсталь #Війна #Маріуполь
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