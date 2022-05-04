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"Ситуація вкрай складна": оборонець "Азовсталі" розповів про бої за завод

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Командир "Азова" повідомив про ситуацію на заводі у Маріуполі Новина оновлена 04 травня 2022, 23:46
Командир "Азова" повідомив про ситуацію на заводі у Маріуполі

Маріупольський гарнізон продовжує відбивати атаки російських окупантів

Після того, як вторгнення російських військ на маріупольський завод "Азовсталь" остаточно підтвердили, командир полку "Азов" Денис Прокопенко розповів, що там відбувається. За його словами, на території підприємства йдуть важкі кровопролитні бої.

Відеозвернення військовослужбовця опублікували у Telegram-каналі "Азову".

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За словами Прокопенка, сили противника переважають, але попри все українські воїни з 25 квітня тримають кругову оборону заводу "Азовсталь".

"Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої…Ситуація вкрай складна, але, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону", — заявив Прокопенко.

Він наголосив, що пишається солдатами, які докладають зусиль, аби стримувати натиск російської армії. Командир подякував світу за колосальну підтримку маріупольського гарнізону та його захисників, які дійсно на це заслуговують.

Варто зазначити, що за словами радника голови МВС Антона Геращенка, російським загарбникам вдалося прорватися на завод "Азовсталь" після того, як один з працівників зрадив Україну й розповів окупантам про таємні підземні ходи до підприємства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 3 травня російські загарбники розпочали наступ на завод "Азовсталь". Упродовж кількох годин його бомбила російська авіація, після чого у наступ пішли танки та артилерія. В результаті кількагодинних обстрілів на "Азовсталі" спалахнула масштабна пожежа.

Теги:
#Україна #Росія #Азовсталь #Війна #Маріуполь
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