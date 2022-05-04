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Штурм "Азовсталі": Арахамія повідомив про війська росії на території заводу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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За "Азовсталь" йдуть запеклі бої Новина оновлена 04 травня 2022, 20:19
За "Азовсталь" йдуть запеклі бої

Російські окупанти зайшли на територію заводу й б'ють по українських підрозділах

У середу, 4 травня, російські військові увірвалися на територію маріупольського заводу "Азовсталь" й зараз перебувають там. При цьому у підземеллях об'єкту залишаються українські захисники та цивільні, яких ще не встигли евакуювати.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі "Радіо Свобода".

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"Другий день продовжуються спроби штурму заводу. Російські війська на території "Азовсталі" вже перебувають", — заявив Арахамія, пославшись на слова командира полку "Азов".

Він також зазначив, що перебої зі зв'язком з українськими військовими на заводі вдалося відновити. Перед цим мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що зв'язок з полком "Азов" втрачено, а на території заводу йдуть запеклі бої.

Інформацію про штурм "Азовсталі" також підтвердили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, зазначивши, що ворожа армія намагається знищити українські підрозділи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вівторок, 3 травня, російські загарбники розпочали наступ на комбінат. Упродовж кількох годин його бомбила авіація рф, а після у наступ пішли танки та артилерія. В результаті кількагодинних обстрілів на "Азовсталі" спалахнула масштабна пожежа.

Теги:
#Україна #Росія #Азовсталь #Війна #Армія РФ
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