З українськими бійцями на "Азовсталі" втрачено зв'язок: деталі від мера Маріуполя

Окупанти невпинно бомбардують завод вже другий день поспіль

З українськими військовими, які ховаються у підвалах меткомбінату "Азовсталь" спільно з мирними жителями, втрачено зв'язок. На території підприємства тривають запеклі бої з окупантами.

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Про це у середу, 4 травня, повідомив міський голова окупованого міста Вадим Бойченко.

"Російські війська атакують завод танками, артилерією, а також із кораблів та авіацією. На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок", – сказав Бойченко.

Як повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь". Штурм почався після того, як з території підприємства частково вдалося евакуювати мирних людей, які там ховалися від обстрілів з перши днів війни з росією.

Варто нагадати, що у вівторок, 3 травня, російські загарбники розпочали наступ на комбінат. Упродовж кількох годин його бомбила авіація рф, а після у наступ пішли танки та артилерія. В результаті кількагодинних обстрілів на "Азовсталі" спалахнула масштабна пожежа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський кривавий агресор володимир путін публічно збрехав про те, що штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі, де ховаються захисники міста та сотні мирних людей, є недоцільним.