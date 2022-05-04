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С украинскими бойцами на "Азовстали" потеряна связь: детали от мэра Мариуполя

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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"Азовсталь" в Мариуполе Новость обновлена 04 мая 2022, 15:46
"Азовсталь" в Мариуполе

Оккупанты неустанно бомбят завод уже второй день подряд

С украинскими военными, которые прячутся в подвалах меткомбината "Азовсталь" совместно с мирными жителями, потеряна связь. На территории предприятия продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

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Об этом в среду, 4 мая, сообщил городской голова оккупированного города Вадим Бойченко.

"Российские войска атакуют завод танками, артиллерией, а также с кораблей и авиацией. К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь", – сказал Бойченко.

Как сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь". Штурм начался после того, как с территории предприятия частично удалось эвакуировать мирных людей, которые скрывались от обстрелов с первых дней войны с россией.

Следует напомнить, что во вторник, 3 мая, российские захватчики начали наступление на комбинат. За несколько часов его бомбила авиация россии, а затем в наступление пошли танки и артиллерия. В результате нескольких часов обстрелов на "Азовстали" вспыхнул масштабный пожар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский кровавый агрессор владимир путин публично соврал о том, что штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, где прячутся защитники города и сотни мирных людей, нецелесообразно.

Теги:
#Азовсталь #Мариуполь #Боевые действия #Вадим Бойченко
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