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Бої за "Азовсталь": Арестович порадував свіжою інформацією

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Бої за "Азовсталь": Арестович порадував свіжою інформацією Новина оновлена 05 травня 2022, 15:12

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у четвер, 5 травня, заявив, що українським військовослужбовцям вдалося відбити атаку російських окупантів на території маріупольського заводу "Азовсталь". Ворожі війська відтіснили за межі об'єкта.

Про це йшлося в ефірі телемарафону "UA разом".

Новина доповнюється…

Теги:
#Україна #Росія #Азовсталь #Війна #Маріуполь
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