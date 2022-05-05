Бої за "Азовсталь": Арестович порадував свіжою інформацією
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Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у четвер, 5 травня, заявив, що українським військовослужбовцям вдалося відбити атаку російських окупантів на території маріупольського заводу "Азовсталь". Ворожі війська відтіснили за межі об'єкта.
Про це йшлося в ефірі телемарафону "UA разом".
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