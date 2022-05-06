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З "Азовсталі" за день вдалося евакуювати десятки українців: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Евакуація з заводу "Азовсталь" продовжується Новина оновлена 06 травня 2022, 22:39
Евакуація з заводу "Азовсталь" продовжується

Окупанти продовжують влаштовувати провокації на території підприємства

У п'ятницю, 6 травня, з маріупольського заводу "Азовсталь", на території якого йдуть запеклі бої з російськими окупантами, вдалося евакуювати 50 осіб — жінок, дітей та громадян поважного віку.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, евакуаційна колона простояла біля "Азовсталі" майже увесь день, адже там велися бої, а також мали місце інші провокації з боку російських окупантів. Попри це, із заводу таки вдалося забрати 50 українців — серед них жінки, діти та люди поважного віку.

При цьому Верещук зазначила, що громадян, які чекали на евакуацію на Порт Сіті забрати не вдалося. Причиною цього став брак часу. Однак, зранку в суботу, 6 травня, евакуація з різних точок Маріуполя продовжиться.

"Якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя", — додала міністр.

Раніше повідомлялося, що прихисток у приміщеннях під заводом "Азовсталь" знайшли багато цивільних, які були вимушені рятувалися від російських бомбардувань міста. Їх мужньо обороняють бійці "Азова", однак зараз і в них закінчуються питна вода та харчі. Лише за останні кілька днів за сприяння Червоного хреста та ООН вдалося організувати евакуацію частини обложених на контрольовану владою України територію.

Теги:
#Азовсталь #Евакуація #Війна #Маріуполь
ЗСУ
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