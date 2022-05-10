В "Азовстали" остались мирные жители? Боец легендарного батальона ответил

Всех мирных жителей с "Азовстали" эвакуировали

Украинские защитники, которые находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, несут серьезные потери, но продолжают сражаться против оккупационных войск. Также он отметил, что по его информации мирных жителей на территории осажденного завода не осталось.

Об этом сообщил офицер управления разведки, боец батальона НГУ "Азов" Илья Самойленко в комментарии британскому изданию Sky News.

"Число раненых и погибших солдат очень велико, эти люди заслуживают должного ухода", — сказал он.

По его словам, никто не ожидал, что украинские защитники в Мариуполе продержатся настолько долго, но они продолжают держать свои позиции и давать отпор оккупантам.

По данным украинских властей, на территории "Азовстали" находится еще около сотни мирных жителей, однако по информации Самойленко, их всех оттуда эвакуировали.

Также он подчеркнул, что бойцы в Мариуполе обладают крайне ограниченными ресурсами, а потому добавил, что каждый день для них может быть последним.

Впрочем, Самойленко отметил, что падение города будет иметь "катастрофические последствия для украинской обороны и для украинского государства".

Напомним, 7 мая в Кабмине сообщили, что всех женщин, детей и пожилых людей эвакуировали из территории завода "Азовсталь".

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