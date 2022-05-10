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Роблять неможливе: українські захисники показали відео з "Азовсталі"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Азовсталь Новина оновлена 10 травня 2022, 23:54
Азовсталь

Українські захисники у Маріуполі продовжують утримувати позиції під безперервним обстрілом

Захисники "Азовсталі" у Маріуполі показали, за яких умов їм доводиться воювати.

Відповідним відео поділився колишній командир полку НГУ "Азов" Максим Жорін, повідомляє "Україна 24".

"Українські війська унеможливлюють, продовжуючи захищати цю фортецю", — сказав він.

На короткому ролику видно пожежу в одному з приміщень заводу, а також чітко чутно звук вибуху.

Жорін зазначив, що перший та другий поверх будівлі охоплено пожежею, а бійцям доводиться жити у підвалі.

Нагадаємо, 7 травня міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з території заводу "Азовсталь".

Втім, за даними української влади, там залишаються ще близько сотні цивільних. Офіцер "Азова" Ілля Самойленко, що знаходиться на території заводу, своєю чергою зазначив, що такої інформації у нього не має і каже, що всіх мирних жителів було евакуйовано.

"Телеграфу" вдалося поспілкуватися з однією з місцевих мешканок, яка розповіла про всі жахіття життя в окупації та марні спроби цивільних вирватися з обложеного міста.

Теги:
#Україна #Росія #Азовсталь #Маріуполь
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