Звільнення бійців із "Азовсталі": Зеленський розповів, які країни допомагають

Маріуполь залишається у центрі уваги не лише України, а й світового суспільства

Порятунок українських військовослужбовців у Маріуполі, які зараз перебувають у російській облозі на заводі "Азовсталі", займається не лише Україна. Як стверджує президент Володимир Зеленський, цим питанням також опікуються політики та дипломати Туреччини, Ізраїлю та Швейцарії.

Про це політик розповів під час інтерв’ю для італійського телеканалу Rai 1, повідомляє "Телеграф".

Новина доповнюється