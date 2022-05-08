Цинізм вражає: Зеленський озвучив реакцію Кремля на запит про евакуацію військових з "Азовсталі"

Російська влада відмовилася реагувати навіть на прохання іноземних держав

Російська влада відмовляється випускати український військових з маріупольського заводу "Азовсталь", де йдуть кровопролитні бої, а обмінювати готова лише військовополонених.

Про це у неділю, 8 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Києва після зустрічі з Джастіном Трюдо.

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"Дипломатичний шлях призвів до того, що громадянських людей сьогодні вивезено всіх із заблокованого заводу "Азовсталь". Щодо військових, керівництво російської армії та політичне керівництво росії не хочуть випускати наших військових", — сказав Зеленський.

Він додав, що до розв'язання цього питання було запрошено перемовників з Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії. Допомогти з евакуацією військових також намагалися Франція, ООН на керівництво Червоного Хреста, однак відповідь росії була вкрай цинічною.

"росія міняє військових, тільки якщо вони полонені на полонених. Така ситуація. Це відповідь від російської федерації", – сказав президент України.

Нагадаємо, напередодні віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що з "Азовсталі" в Маріуполі були евакуйовані всі жінки, діти та люди похилого віку.

Вже у неділю, 8 травня, керівництво полку "Азов", яке обороняє маріупольську "Азовсталь", звернулося до українських політиків із закликом активізувати зусилля, щоб вивести з міста мирне населення. Крім того, стало відомо, що навіть під час так званого режиму тиші продовжують гинути українські захисники.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у мережі з’явився документальний фільм "Маріуполь. Хроніки пекла", в якому розповідаються історії людей, евакуйованих з території "Азовсталі". Вони розповіли про всі жахи бомбардувань та обстрілів, які їм довелося пережити.