Захисники Маріуполя розуміють, що здаватися в полон росіянам їм не можна.

Про це розповів офіцер "Азова" Ілля Самойленко.

"Щодо шансу, який в нас є тут, я вам скажу те, що я говорю солдатам – можна просто відкласти зброю і сидіти в кутку чекати на кінець Другий варіант – просто втекти і не думати про присягу. Це те, що відбулося з командиром 36 бригади морпіхів, він спробував втекти з міста, пробитися. Ми більше ніж в 100 км від наших позицій, тут не можна прорватися. Але якщо ти думаєш тільки про своє життя, ти будеш хапатись за будь-який шанс.

Третій варіант – просто здатися.

Четвертий варіант — це стояти і боротися.

Ми знали, що не маємо високих шансів на виживання, якщо потрапимо в полон. Один з наших солдатів (полку "Азов") був захоплений в полон, коли втратив свідомість. Російська пропаганда показувала його, розповідала, як українці здаються в полон. І після цього його матері прислали повідомлення з фото, на якому він був задушений. Ми знали, що для нас полон означає смерть, і в нас вже є доказ.

У нас також є кілька полонених російських солдат, і знаєте що з ними? Вони досі є"", — розповів Самойленко.

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