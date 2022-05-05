Жінка до останнього залишалася, підтримуючи захисників міста

У багатостраждальному Маріуполі, де з перших днів російського вторгнення ведуться запеклі бої з окупантами, під час чергового обстрілу металургійного комбінату "Азовсталь" загинула психологиня полку "Азов" Наталія Луговська. Уродженка Львівщини до останнього допомагала захисникам міста.

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Сумну звістку про смерть жінки повідомили у четвер, 5 травня, на Фейсбук-сторінці Червоноградської міської ради.

"В Маріуполі загинула Наталія Луговська — психолог полку "Азов" і мама "Баррета" Юрія Луговського. Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на "Азовсталі", — зазначається в тексті повідомлення.

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Варто відзначити, що Наталія Луговська тривалий час працювала на посаді психолога у реабілітаційному центрі бійців АТО, розташованого у місті Соснівка Червоноградського району.

У 2018 році жінка поховала свого сина Юрія Луговського "Баррета", який загинув у 23-річному віці від ворожої кулі снайпера у Донецькій області. Молодик був снайпером-розвідником полку "Азов".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі під час виконання обов'язків трагічно загинула військова медик Олена Кушнір, яка залишилася в окупованому місті, аби допомагати побратимам та мирному населенню.