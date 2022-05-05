До останнього залишалася з воїнами: під час обстрілу "Азовсталі" загинула психологиня полку "Азов"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 104
Жінка до останнього залишалася, підтримуючи захисників міста
У багатостраждальному Маріуполі, де з перших днів російського вторгнення ведуться запеклі бої з окупантами, під час чергового обстрілу металургійного комбінату "Азовсталь" загинула психологиня полку "Азов" Наталія Луговська. Уродженка Львівщини до останнього допомагала захисникам міста.
Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram
Сумну звістку про смерть жінки повідомили у четвер, 5 травня, на Фейсбук-сторінці Червоноградської міської ради.
"В Маріуполі загинула Наталія Луговська — психолог полку "Азов" і мама "Баррета" Юрія Луговського. Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на "Азовсталі", — зазначається в тексті повідомлення.
Варто відзначити, що Наталія Луговська тривалий час працювала на посаді психолога у реабілітаційному центрі бійців АТО, розташованого у місті Соснівка Червоноградського району.
У 2018 році жінка поховала свого сина Юрія Луговського "Баррета", який загинув у 23-річному віці від ворожої кулі снайпера у Донецькій області. Молодик був снайпером-розвідником полку "Азов".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі під час виконання обов'язків трагічно загинула військова медик Олена Кушнір, яка залишилася в окупованому місті, аби допомагати побратимам та мирному населенню.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-