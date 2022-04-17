"Ми не мученики, ми борці": у Маріуполі загинула жінка-медик, яка просила деблокувати місто (відео)

У Олени Кушнір залишився маленький син

У блокадному Маріуполі, який вже кілька тижнів знаходиться у стані гуманітарної катастрофи, під час виконання обов'язків загинула військова медик Олена Кушнір. Будучи старшим сержантом Нацгвардії, українка лишилася допомагати побратимам та цивільному населенню, на що, зрештою, і поклала життя.

Інформація про загибель українки з'явилася на Facebook-сторінці журналістки Тетяни Даниленко 16 квітня.

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У перші ж дні повномасштабного вторгення рф до України Олена Кушнір понесла важку втрату — на війні загинула її кохана людина. Вочевидь, боючись за життя сина, жінка зробила все, аби його вивезли із міста, яке вже було в облозі окупантів. На жаль, побачити свою дитину їй більше не судилося.

При цьому Кушнір не була тією людиною, котра просила когось про жалість. У переписці з подругою вона підкреслювала, що не потребує подібного почуття від інших людей.

"Не жалій. Я військова, я медик і я українка", — говорила вона знайомій.

Скрін листування Олени із подругою

Також Кушнір відома багатьом українцям, як медик, котра зверталася із проханням деблокувати місто та розповідала про жахіття, із якими місцевим жителям доводиться стикатися щодня. При цьому вона, знову ж таки, просила реальної допомоги, а не співчуття.

"Нема можливості ховати людей. І діставати людей із під завалів. Деблокуйте Маріуполь. Місто, яке воювало за всю країну вісім років і воює тепер. Ми не мученики, ми борці. Але зараз потребуємо допомоги всієї України", — звучало у її зверненні.

Як зазначила Тетяна Даниленко, наразі на території Маріуполя може перебувати близько сотні жінок, котрі є військовими. У всіх є проблеми із доступом до води та елементарних засобів гігієни.

Нагадаємо, що наразі сили ворога та захисників Маріуполя значно відрізняються. За останніми даними, українських воїнів у місті щонайменше у шість разів менше, аніж окупантів, і це значно впливає на можливість ВСУ тримати удар.

При цьому вони все одно не полишають місто і не складають зброю. Хоча росіяни роблять все, аби "зламати" Маріуполь. Із останніх знущань над місцевими — примус розчищати вулиці від трупів та завалів за їжу.