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Оборона Маріуполя: Зеленський відверто розповів про складнощі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 16 квітня 2022, 17:54
Володимир Зеленський

Президент також розповів, що може урятувати ситуацію.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію в Маріуполі.

Цитує главу держави "Українська правда".

Зеленський зазначив, що ситуація у Маріуполі тяжка. По-перше, росія стягнула до обложеного Маріуполя в 6 разів більше своїх солдатів, ніж залишається в місті українських військових, за кількістю техніки перевага в окупантів ще більша — в десятки разів. Зеленський запевнив, що влада "на зв’язку з хлопцями, які на заблокованому заводі", а розмови йдуть "на різних рівнях".

"Вони знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогодні. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є", — заявив Зеленський.

По-друге, росія втратила інтерес до евакуації мирних та поранених.

"Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась", — додав президент.

Крім того, росія не збирається домовлятися щодо військових, адже путінський режим ненавидить деякі підрозділи.

"Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ (повторення трагедії 2014 року — Ред.)", — заявив глава держави.

Також Зеленський розповів, що може врятувати ситуацію у Маріуполі.

"Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин", — вважає президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про два можливі договори з рф. Крім того, президент озвучив втрати ЗСУ на війні в Україні.

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#Україна #Росія #Володимир Зеленський #Війна з Росією
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