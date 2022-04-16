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Зеленський озвучив втрати ЗСУ у війні: скільки загинуло та поранено українських воїнів

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Українські військові та розбита техніка окупантів Новина оновлена 16 квітня 2022, 00:57
Українські військові та розбита техніка окупантів

Україна втратила вбитими у війні з росією мало не на порядок менше воїнів, ніж рф своїх солдатів

Під час війни, що триває понад 50 днів, Україна втратила вбитими до 3 тисяч військовослужбовців, що в рази менше втрат у живій силі окупаційної російської армії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, опублікованому в п’ятницю, 15 квітня, пізно ввечері за київським часом.

"Зеленський сказав, що українські офіційні особи вважають, що на війні загинуло від 2500 до 3000 українських військовослужбовців, порівнюючи цю цифру з тим, що, за його словами, втрати росії від 19 000 до 20 000 (росія визнала 1351 військову втрату)", — йдеться у матеріалі.

При цьому президент України додав, що ще близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "важко сказати, скільки з них виживе".

Зеленський також додав, що підрахувати кількість жертв серед мирного населення поки що точно не представляється можливим, оскільки влада України не має точної інформації з територій, що знаходяться під контролем окупаційних військ.

"Про мирних жителів говорити дуже складно, тому що південь нашої країни, де блокуються селища та міста — Херсон, Бердянськ, Маріуполь далі на схід, і район східніше, де знаходиться Волноваха, — ми просто не знаємо, скільки людей загинуло в тій зоні, яка заблокована", — сказав Зеленський.

Раніше офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін припустив, що якщо інтенсивність бойових дій не знизиться, то за місяць цифра втрат російської армії буде наближатися до 70 000 — 80 000, а можливо навіть ще вище.

Теги:
#Україна #Війна #Втрати #Володимир Зеленський #ЗСУ
Українські військові та розбита техніка окупантів
Україна
Зеленський озвучив втрати ЗСУ у війні: скільки загинуло та поранено українських воїнів
Дата публікації
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Українські військові та розбита техніка окупантів
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