Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін озвучив дані щодо втрат росіян у війні з Україною.

Говорив уранці з друзями із розвідки Ізраїлю. Звичайно ж, з приватними особами, вони нікого офіційно не представляють, якщо що.

Говорили про втрати РФ. Тут щось абсолютно безпрецедентне. Я навіть не знаю, як підвести до цієї інформації. Давайте скажу так — за офіційною заявою НАТО від 23 березня (тобто через тиждень цій заяві буде місяць) втрати ЗС РФ становили 30 000 — 40 000 осіб. Цим даним можна довіряти, оскільки Альянс дуже дбає про свою репутацію і не дозволить собі вкидання і дези такого рівня.

Так ось, це майже місяць тому. Далі ми розбирали з моїми старими друзями-розвідниками кількість техніки знищеної після цього останнього підрахунку та еммм… як би вам сказати. Гаразд, скажу так, якщо інтенсивність бойових дій не знизиться (а очікується навпаки, її підвищення) то через місяць цифра втрат (нагадую, це вбиті, поранені, зниклі безвісти, полонені тощо) буде наближатися до 70 000 — 80 000, а можливо, навіть ще вище.

Ви знаєте, ми говорили про цю війну, ми її чекали, ми прогнозували деякі з багатьох подій, але ми в принципі не могли собі уявити такий рівень втрат, на які Кремль піде. Мабуть, на кількість убитих солдатів їм абсолютно наплювати. Не зовсім зрозуміло, чому начхати російському суспільству.

Мене запитали друзі-розвідники, мовляв, який поріг допустимих втрат є у ЗС РФ, я відмовився на це питання відповідати, бо відчуваю, що Кремль взагалі не має зв’язку з реальністю.