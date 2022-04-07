У Кремлі вперше визнали "значні" втрати в Україні

Окупанти зазнали "значних втрат" в Україні.

У росії вперше зізналися, що втратили в Україні велику кількість своїх солдатів.

Про це у коментарі Sky News розповів прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Так відповідаючи на запитання, скільки військових втратила росії під час вторгнення в Україну, Пєсков визнав, що втрати значні.

"У нас є значні втрати у військах. І це величезна трагедія для нас", — сказав він.

Водночас спікер путіна заявив, що війна не стала приниженням для росії, а також висловив переконання, що нібито російські війська добровільно залишили Київську та Чернігівську області, щоб "продемонструвати готовність вести переговори" та знизити напруження.

Як повідомлялося раніше, війська противника залишили Київську та Чернігівську області, а також із боями відступають із Сумщини. Водночас основні зусилля ворог намагається сфокусувати на Півдні України та на захопленні Донецької та Луганської областей.

Однак у Генштабі Збройних сил України вважають, що загроза повторного наступу на Київ нікуди не поділася і, швидше за все, росія зробить ще одну спробу штурму столиці в майбутньому.