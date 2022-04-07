Рус

У Кремлі вперше визнали "значні" втрати в Україні

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
384
Підбита російська техніка Новина оновлена 07 квітня 2022, 20:45
Підбита російська техніка

Окупанти зазнали "значних втрат" в Україні.

У росії вперше зізналися, що втратили в Україні велику кількість своїх солдатів.

Про це у коментарі Sky News розповів прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Так відповідаючи на запитання, скільки військових втратила росії під час вторгнення в Україну, Пєсков визнав, що втрати значні.

"У нас є значні втрати у військах. І це величезна трагедія для нас", — сказав він.

Водночас спікер путіна заявив, що війна не стала приниженням для росії, а також висловив переконання, що нібито російські війська добровільно залишили Київську та Чернігівську області, щоб "продемонструвати готовність вести переговори" та знизити напруження.

Як повідомлялося раніше, війська противника залишили Київську та Чернігівську області, а також із боями відступають із Сумщини. Водночас основні зусилля ворог намагається сфокусувати на Півдні України та на захопленні Донецької та Луганської областей.

Однак у Генштабі Збройних сил України вважають, що загроза повторного наступу на Київ нікуди не поділася і, швидше за все, росія зробить ще одну спробу штурму столиці в майбутньому.

Теги:
#Україна #Росія
ООН
Світ
Росію вигнали з Ради ООН з прав людини: скільки голосів "за" і скільки "проти"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ООН
Росію вигнали з Ради ООН з прав людини: скільки голосів "за" і скільки "проти"
Дата публікації
Категорія
Наслідки обстрілів столиці України
Чи чекати нового наступу на Київ - у ЗСУ дали відповідь
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк
У Зеленського відфутболили лаврова з його новими претензіями
Дата публікації
Категорія
олександр лукашенко
Лукашенко зробив заяву про спецоперацію Білорусі в Україні
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 7 квітня
Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції